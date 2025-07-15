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Детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ

Петрин: в одном из детских садов в Воронежа посечены стекла после атаки БПЛА
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В одном из детских садов в Воронеже посечены стекла, детей на время переведут в соседние, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.

Как только правоохранительные органы завершат работу, начнется осмотр поврежденных объектов и устранение последствий падений обломков украинских БПЛА, отметил градоначальник.

Рано утром Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Обломки одного из дронов упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей. Также повреждения получил расположенный рядом детский сад и здание бизнес-центра «Галерея Чижова».

Позднее губернатор региона сообщил 16 пострадавших: один мужчина находится в коме, у другого — повреждены легкие.

По словам очевидцев, утром в городе образовались пробки, а движение на дорогах затруднено.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

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Атаки БПЛА на Россию
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