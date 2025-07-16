В Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Измаиле Одесской области слышны взрывы», — сказано в публикации.

Подробности не приводятся.

На данный момент воздушная тревога действует в большинстве регионов Украины, в том числе в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровненской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о семи взрывах в городе.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции (СВО). По информации министерства обороны РФ, российские военнослужащие поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».