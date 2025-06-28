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В зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2»

Российские дроны «Герань-2» оснастили тепловизорами для ночных атак
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что дрон получил тепловизионную камеру и систему прямого радиоуправления. Нововведение позволяет применять «Герань» как мощный FPV-дрон. Прежняя версия аппарата атакует цели по заранее выбранным координатам.

Благодаря тепловизионной камере оператор может обнаруживать тепловые источники. Это в свою очередь обеспечивает прицельное поражение цели в ночное время суток и в условиях задымленности или тумана, говорится в сообщении.

20 июня военный обозреватель Влад Шлепченко сообщал, что системы противовоздушной обороны Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань». Эксперт обратил внимание на удары российской армии по территории Украины, состоявшиеся в ночь на 17 июня. По его словам, жители Киева назвали эту атаку «самой страшной за все время конфликта».

Ранее летчики ВСУ сняли летевший рядом БПЛА «Герань».

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