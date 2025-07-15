В Харькове произошли взрывы

Мэр Терехов сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха», — заявил он.

После этого Терехов написал еще о шести взрывах.

На данный момент в Харьковской области действует воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях, а также в столице Украины — Киеве.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции (СВО). По информации министерства обороны РФ, российские военнослужащие поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».