Гособвинение просит почти 25 лет колонии бывшему ефрейтору за продажу информации ВСУ

Гособвинение просит 24 года колонии для бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева по делу о продаже информации Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«‎По совокупности преступлений прошу окончательно назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, со штрафом 700 тыс. рублей», — сказал представитель прокуратуры на прениях сторон.

Как пишет издание, фигурант не признает вину. Следующее заседание назначено на 16 июля. Также с последним словом после адвоката выступит и сам Хожаев. Отмечается, ч то он отказался участвовать в прениях.

В начале июля севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю Вадиму Сороколетову по статье о государственной измене. Как установлено судом, в сентябре 2023 года Сороколетов вступил в контакт через мессенджер с группой, координируемой Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Его целью, по версии следствия и суда, было содействие разведывательной и диверсионно-террористической деятельности против России.

В тот же день мужчина фотографировал и собрал сведения о расположении одного из объектов Министерства обороны РФ в Севастополе. Полученные данные он передал через мессенджер иностранной спецслужбе.

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