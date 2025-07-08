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Жителя Севастополя осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель Севастополя осужден на 17 лет за передачу данных военным Украины
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Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю Вадиму Сороколетову по статье о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установлено судом, в сентябре 2023 года Сороколетов вступил в контакт через мессенджер с группой, координируемой Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Его целью, по версии следствия и суда, было содействие разведывательной и диверсионно-террористической деятельности против России.

В тот же день мужчина фотографировал и собрал сведения о расположении одного из объектов Министерства обороны РФ в Севастополе. Полученные данные он передал через мессенджер иностранной спецслужбе, нанося ущерб безопасности страны.сДействия Сороколетова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В итоге суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначены штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год после освобождения.

Ранее в Новосибирской области выявили фейковый конкурс для шпионажа.

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