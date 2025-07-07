В Новосибирской области выявили фейковый конкурс для шпионажа

ФСБ: в Новосибирской области жителей через конкурс массово склоняли к госизмене

В Новосибирской области ФСБ пресекла попытку массово вовлечь граждан в сбор данных, которые могли угрожать безопасности страны. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении службы.

По информации ведомства, в социальных сетях и мессенджерах неизвестные распространяли сообщения о псевдопатриотическом проекте с якобы денежными призами. Людям предлагали присылать фотографии мостов, заводов, транспортных развязок и других объектов инфраструктуры региона. Участникам обещали вознаграждение за снимки в разных номинациях.

Как установили силовики, под видом конкурса на самом деле скрывалась попытка получить стратегически важную информацию. Таким способом злоумышленники, предположительно, действующие в интересах иностранных структур, пытались спровоцировать жителей на передачу данных, которые могут быть использованы против России.

ФСБ напомнила, что съемка и передача фото объектов инфраструктуры неизвестным лицам недопустима. За подобные действия, в зависимости от намерений и последствий, может наступить уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и не доверять сомнительным предложениям, даже если они подаются под патриотическими лозунгами.

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