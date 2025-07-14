В Курской области два человека пострадали при атаке БПЛА

Хинштейн: в Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона

Украинские войска атаковали при помощи дрона гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи в Курской области, пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что 60-летняя женщина получила множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи и грудной клетки.

«У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Хинштейн.

Пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ, а после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу.

13 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек получили ранения в результате детонации после атаки украинского FPV-дрона. По словам главы региона, женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Там пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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