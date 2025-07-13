В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

Гладков: в Шебекино пять человек ранены в результате атаки дрона ВСУ

Пять человек получили ранения в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ. Обстановка сложная. Зашел в храм, там как раз заканчивалась служба. Поговорили с прихожанами. Очень много переживаний», — заявил он.

Губернатор рассказал жителям города о мерах, которые предпринимают власти. Он отметил, что постарался ответить на все вопросы. Во время разговора с местными жителями Гладков узнал, что в результате детонации ранены пять человек.

Он добавил, что женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. По его словам, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В результате атаки был поврежден автомобиль.

До этого Гладков заверил, что регион в полной мере обеспечен необходимой поддержкой из федерального бюджета, включая финансирование строительства нового жилья и восстановления инфраструктуры. Он также отметил строгий контроль за целевым использованием выделяемых средств.

Ранее на компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей.