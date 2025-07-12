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В Белгородской области мирный житель не выжил при ударе по частному дому

Гладков: мирный житель не выжил при прилете снаряда по частному дому в Шебекино
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Павел Лисицын/РИА Новости

В результате удара по частному дому в городе Шебекино Белгородской области один мужчина не выжил. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате удара один дом получил значительные повреждения. В еще четырех зданиях были выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройка. Помимо этого, три автомобиля получили повреждения, отметил губернатор.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два социальных объекта в Белгороде. По его словам, один из дронов ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия. В результате инцидента произошло возгорание кровли, отметил глава региона.

Ранее Гладков рассказал о первой встрече с Путиным.

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