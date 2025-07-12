Власти подтвердили атаку беспилотника на «Белгород Арену»

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали два социальных объекта в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В заявлении подчеркивается, что никаких сведений о пострадавших не поступало.

«Один из БПЛА ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли», — сообщил глава российского субъекта.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они занимаются ликвидацией пожара.

«Второй беспилотник атаковал здание социального объекта — повреждены фасад и остекление», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

Одним из первых об атаке украинского БПЛА на «Белгород Арену» написал Telegram-канал Baza. Он же опубликовал видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат врезается в крышу спорткомплекса.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.