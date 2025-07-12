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Гладков рассказал о первой встрече с Путиным

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о первой встрече с Путиным
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью ТАСС поделился воспоминаниями о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам губернатора, при встрече глава государства подчеркнул, что Белгородская область традиционно занимала лидирующие позиции в ряде секторов экономики.

«На самой первой встрече он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) акцентировал внимание, что регион всегда был сильным, был флагманом во многих отраслях. И вот эти сильные стороны, они должны быть всегда в повестке. Регион должен быть динамично развивающимся, а это требует концентрации усилий, науки, производственных, кадровых, административных мер, федеральной и региональной поддержки», — рассказал Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что руководство области стремится приоритетно выполнять задачи, поставленные президентом, назвав себя и свою команду «солдатами президента».

12 июля губернатор Вячеслав Гладков заверил, что регион в полной мере обеспечен необходимой поддержкой из федерального бюджета, включая финансирование строительства нового жилья и восстановления инфраструктуры. Он также отметил строгий контроль за целевым использованием выделяемых средств.

Ранее Гладков показал момент удара дрона украинской армии по «Белгород Арене».

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