ТАСС: ВСУ задействуют 7 бригад и беспилотный батальон на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон на Херсонском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Действуют 34-я отдельная бригада береговой обороны, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 40-я отдельная бригада береговой обороны, 121-я,122-я,123-я бригады территориальной обороны, 153-я отдельная механизированная бригада, 426-й беспилотный ударный авиационный батальон Вооруженных сил Украины», — сказал источник.

При этом собеседник агентства добавил, что «украинские военные ушли в глухую оборону на Херсонщине», но продолжают обстреливать объекты мирной инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что командование украинской армии перебросило подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумское направление.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

Ранее беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.