На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ задействовали беспилотный батальон на одном из направлений

ТАСС: ВСУ задействуют 7 бригад и беспилотный батальон на Херсонском направлении
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон на Херсонском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Действуют 34-я отдельная бригада береговой обороны, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 40-я отдельная бригада береговой обороны, 121-я,122-я,123-я бригады территориальной обороны, 153-я отдельная механизированная бригада, 426-й беспилотный ударный авиационный батальон Вооруженных сил Украины», — сказал источник.

При этом собеседник агентства добавил, что «украинские военные ушли в глухую оборону на Херсонщине», но продолжают обстреливать объекты мирной инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что командование украинской армии перебросило подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумское направление.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

Ранее беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами