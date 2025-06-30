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В США заявили, что ВСУ затыкают дыры на фронте элитными подразделениями

WSJ: ВСУ вынуждены затыкать дыры в обороне под Сумами элитными подразделениями
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды спецназначения из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Журналисты издания поговорили с украинскими военными. Те сообщили, что удержание позиций «требует больших человеческих жертв».

28 июня агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

В тот же день координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области был поражен пункт дислокации иностранных наемников.

Ранее беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.

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