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Беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области

Российский FPV-дрон влетел внутрь опорника ВСУ в Сумской области и подорвал его
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Сумской области российские бойцы при помощи FPV-дрона точно поразили опорный пункт украинской армии. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Комар».

Недалеко от города Сумы разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили в лесопосадке опорный пункт и блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оператор FPV-дрона, маневрируя среди деревьев, подвел беспилотник ко входу в опорник. Закрывающее вход в укрытие покрывало распахнулось от работающих винтов дрона, и он беспрепятственно влетел внутрь.

Беспилотник-разведчик зафиксировал происшедший взрыв.

28 июня сообщалось, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2».

20 июня военный обозреватель Влад Шлепченко сообщал, что системы противовоздушной обороны Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань». Эксперт обратил внимание на удары российской армии по территории Украины, состоявшиеся в ночь на 17 июня. По его словам, жители Киева назвали эту атаку «самой страшной за все время конфликта».

Ранее ВС РФ «угнали» дрон у военного ВСУ с позывным MAZEFAKA.

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