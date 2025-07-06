На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перекинули новые подразделения на одно из направлений

ТАСС: ВСУ перекинули на Сумское направление новые подразделения
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование украинской армии перебросило подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумское направление. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, ВСУ продолжают наращивать численный состав группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов «Севера» ВС России.

«Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра. Анализ публикаций украинских волонтеров показал переброску на данный участок фронта подразделений», — сказал он.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

28 июня агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами