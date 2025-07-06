Командование украинской армии перебросило подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумское направление. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, ВСУ продолжают наращивать численный состав группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов «Севера» ВС России.

«Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра. Анализ публикаций украинских волонтеров показал переброску на данный участок фронта подразделений», — сказал он.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

28 июня агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее беспилотник российской армии подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.