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Стало известно о сговоре киевских чиновников с командирами ВСУ по закупке дронов

ТАСС: киевские чиновники сговорились с командованием ВСУ в Сумской области
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Stringer/Reuters

Чиновники из администрации Киева вступили в сговор с командованием 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) на Сумском направлении по вопросу закупки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В публикации говорится, что украинских офицеров из полка ОШП обвиняют в присвоении дронов, закупленных для нужд подразделения мэром Киева Виталием Кличко. Украинские власти передали более 2 тыс. FPV-дронов и свыше 200 коптеров Mavic, однако орудия до штурмовиков так и не дошли.

«Среди украинских обывателей мнения разделились. Одни обвиняют командование 225-го ОШП в присвоении дорогостоящей техники, другие говорят о коррупции в рядах киевской городской администрации», — заявил источник агентства.

В силовых структурах предположили, что чиновники из команды Кличко вступили в сговор с «бывшими уголовниками», занявшими руководящие позиции в 225-м ОШП.

До этого депутат Рады Анна Скороход заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) распространены случаи, когда солдатам, которые не находятся на передовой, начисляют боевые надбавки, после чего эти деньги забирают командиры. По ее словам, часто командиры используют военных в качестве рабочей силы для строительства домов и ремонта квартир, а начисляемые им боевые надбавки присваивают себе.

Ранее в Раде сравнили украинских коррупционеров с мародерами.

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