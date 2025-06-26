Депутат Рады Железняк приравнял коррупционеров на Украине к мародерам

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что украинцы приравнивают коррупционеров к мародерам.

По его словам, данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания «Барометр общественных настроений» подтверждают данное заявление.

Статистика показала, что 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Помимо этого, 65% опрошенных назвали коррупцию и хищение бюджета главной ошибкой властей.

«Откровенно, так точно не должно быть. Думаю, что люди здесь приравнивают коррупционеров просто к мародерам, что близко к правде», — заявил он.

25 июня жители Украины вышли на протест на майдане, обвинив киевские власти в коррупции. Отмечается, что протестующие призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине. Среди участников акции ветераны ВСУ, их родственники, студенты и активисты.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что американский лидер получил информацию о коррупции главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.