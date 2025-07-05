В Раде признали массовую коррупцию в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) распространены случаи, когда солдатам, которые не находятся на передовой, начисляют боевые надбавки, после чего эти деньги забирают командиры. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«У нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку, потом эти деньги забирают [командиры]», — сказала она.

По ее словам, часто командиры используют военных в качестве рабочей силы для строительства домов и ремонта квартир, а начисляемые им боевые надбавки присваивают себе. Также нередко командование просто вымогает деньги с подчиненных.

Скороход считает, что это одна из причин, почему военные целыми группами самовольно оставляют части и дезертируют.

Вчера сообщалось, что на Украине задержали командира батальона за незаконное оформление боевых надбавок своей подчиненной, в результате чего женщина, находившаяся два года в тылу, «заработала» более 1,7 млн гривен ($40 тысяч).

В июне замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи преступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба. Отмечается, что помимо фигуранта дела в махинации также участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

Ранее командир части на Украине безосновательно начислил подчиненным $170 тысячю