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В России повысили штраф за несообщение в военкомат о переезде

СФ одобрил повышение штрафов до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон, который увеличивает штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства. Об этом пишет РИА Новости,

Теперь гражданам, не уведомившим военкомат или орган первичного воинского учета о переезде, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда новый адрес не подтвержден регистрацией, а гражданин не явился в военкомат в установленный срок.

Закон направлен на ужесточение контроля за воинским учетом и уже принят обеими палатами парламента.

В конце июня Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Согласно пояснительной записке, предоставленной Минобороны, в 2023 году свыше 47 тысяч граждан были привлечены к ответственности за административные нарушения, связанные с воинским учетом. Штрафы получили 28,7 тысяч человек.

В этом году весенний призыв проходит с 1 апреля до 15 июля. Как сообщал РБК, планируют призвать 160 тысяч человек. В публикации говорится, что срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за попытку поджечь сборный пункт военкомата.

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