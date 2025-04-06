Стало известно, сколько людей планируют призвать на срочную службу весной

РБК: весенний призыв 2025 года в России стал самым масштабным за 14 лет

В период весеннего призыва на срочную службу в России, который продлится с 1 апреля по 15 июля, планируется призвать 160 тыс. человек. Об этом сообщает РБК.

«1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. До 15 июля в армию должны забрать 160 тыс. человек, что является рекордом с осени 2011 года», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек.

После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванный колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

До этого президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. Выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Подробнее о весеннем призыве — в материале «Газеты.Ru».