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Россиянин получил 13 лет колонии за попытку поджечь сборный пункт военкомата

ФСБ: житель Йошкар-Олы получил 13 лет за попытку поджечь сборный пункт военкомата
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Йошкар-Оле Марий Эл мужчина получил 13 заключения за попытку поджечь сборный пункт военкомата. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике.

Его осудили, как уточняется, по уголовной статье о покушении на теракт.

«Жителю Йошкар-Олы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — сообщили в спецслужбе.

По ее данным, мужчина «разделяя идеологию украинских террористических организаций, совершил попытку поджога здания сборного пункта военного комиссариата Республики Марий Эл». Житель Йошкар-Олы разлил бензин из канистры на крыльце здания, после его задержали правоохранители, рассказали в Управлении ФСБ по региону.

26 апреля сообщалось, что в Астрахани мужчина получил штраф в 380 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях. Как установили суд и следствие, мужчина разместил в соцсети материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также с публичным оправданием терроризма. Противоправную деятельность астраханца выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма.

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