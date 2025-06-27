На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО испытали новые ракеты для ЗРК «Панцирь»

Ростех: новые ракеты для ЗРК «Панцирь» показали эффективность в зоне СВО
close
Валентин Капустин/РИА «Новости»

В зоне спецоперации успешно применяются новые мини-ракеты для зенитного комплекса «Панцирь». Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

Там уточнили, что боекомплект прошел все государственные испытания и уже поступил в серийное производство.

По словам представителей корпорации, новые боеприпасы показали высокую эффективность против малых беспилотников. Именно такие дроны сегодня часто используются на фронте как для разведки, так и для нанесения ударов. Успешное уничтожение таких целей стало возможным благодаря усовершенствованной системе управления ЗРК.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что число ракет для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза.

««Панцирь» модели СМД-Е отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, боекомплект увеличился в четыре раза», — сказал он.

По его словам, вместо 12 ракет, как на предыдущей версии, на нем установлено 48.

Ранее в России раскрыли преимущества РСЗО «Торнадо-С».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами