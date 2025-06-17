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«Ростех» увеличил число ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е»

«Ростех» увеличил число ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е» в четыре раза

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что число ракет для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. Его слова приводит ТАСС.

«Панцирь» модели СМД-Е, отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, боекомплект увеличился в четыре раза», — сказал он.

По его словам, вместо 12 ракет, как на предыдущей версии, на нем установлено 48.

«Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что 12 ракет порой не хватает, если идет массовый налет», — заявил Чемезов.

17 июня также сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил в войска партию ракет для зенитноракетного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Уточняется, что в ходе специальной военной операции (СВО) комплексы «Панцирь-С» отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны (ПВО) различных объектов.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2025 году подписал более 20 контрактов на $7 млрд.

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