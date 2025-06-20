В России раскрыли преимущества РСЗО «Торнадо-С»

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» показывают высокую эффективность против систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что также преимуществами РСЗО являются большая дальность применения и возможность применения различных боеприпасов. Помимо этого, «Торнадо-С» оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, отметили в госкорпорации.

В апреле военные российской группировки войск «Запад» нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады национальной гвардии Украины. По данным начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы, в результате атаки было уничтожено более 50 украинских бойцов.

Ранее «Ростех» увеличил число ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е».