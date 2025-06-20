На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли преимущества РСЗО «Торнадо-С»

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» показывают высокую эффективность против ПВО Украины
close
Министерство обороны РФ

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» показывают высокую эффективность против систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что также преимуществами РСЗО являются большая дальность применения и возможность применения различных боеприпасов. Помимо этого, «Торнадо-С» оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, отметили в госкорпорации.

В апреле военные российской группировки войск «Запад» нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады национальной гвардии Украины. По данным начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы, в результате атаки было уничтожено более 50 украинских бойцов.

Ранее «Ростех» увеличил число ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами