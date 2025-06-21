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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Миляев: объявлена ракетная опасность
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Антон Вергун/РИА Новости

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников и ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Прошу сохранять спокойствие», — добавил он.

Губернатор призвал жителей в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В ночь на 21 июня на территории Татарстана ввели режим беспилотной опасности. Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский БПЛА в небе Татарстана попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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