КСИР утверждает, что израильские солдаты покинули военные базы

В КСИР заявили, что израильские военные разместили средства ПВО в жилых районах

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что израильские военные покинули свои базы и переместили средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилые районы городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпуса.

«Все военные центры были эвакуированы, а армия (израильского. — «Газета.Ru») режима, прикрываясь жилой застройкой, развернула свои неэффективные ракетные комплексы и средства ПВО посреди городских центров», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива.