США заявили о своей оборонительной позиции на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Соединенных Штатов занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Штаты стремятся к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

«Мы стремимся к мирной сделке. Мы, естественно, надеемся, что это случится», — сказал Хегсет.

Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить с Ираном соглашение по ядерной программе Исламской Республики, и что «позиция президента США по этому вопросу не изменилась».

Также Хегсет заявил, что в выходные распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, которое охватывает Ближний Восток.

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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