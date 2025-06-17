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США перебросят дополнительные силы на Ближний Восток

Глава Минобороны Хегсет заявил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава министерства обороны США Пит Хегсет в социальной сети X сообщил, что распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, которое охватывает Ближний Восток.

«Я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования США», — написал он.

Хегсет подчеркнул, что приоритетом Соединенных Штатов является защита американских сил, а переброска дополнительных сил на Ближний Восток «расширит готовность к обороне в регионе».

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана.

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