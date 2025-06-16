Дозаправщики США массово покинули базы для вероятного участия в конфликте с Ираном

Дозаправщики ВВС США беспрецедентно массово покидают свои базы для вероятного участия в конфликте Израиля и Ирана. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Речь идет о самолетах KC-135 и KC-46. Они покидают базы на материковой части США. В ночь на понедельник из США вылетело уже 30 дозаправщиков.

«Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику <...> что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне», — говорится в публикации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Израиле назвали число пострадавших после удара иранских ракет.