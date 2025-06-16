Супервзрыв или рейд спецназа? Как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана

В Иране, между священным городом Кум и высохшим соленым озером Ховз, есть гора. Один из ее участков не отмечен на карте, но окружен двойным забором со сторожевыми вышками, за которыми дорога будто бы входит в гору. Это — Центр обогащения урана в Фордо, секретная фабрика по производству обогащенного урана. Ее зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делает его практически неуязвимым для бомбардировок. Найдется ли у Израиля для этого завода «супербомба» и может ли его захватить отряд спецназа — «Газета.Ru» разобралась вместе с полковником в отставке Михаилом Ходаренком.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» («Восходящий лев») — масштабную бомбардировочную кампанию с целью уничтожить иранскую ядерную и ракетную промышленность. В первые часы войны ВВС Израиля удалось практически полностью уничтожить противовоздушную оборону Ирана и обеспечить себе свободный доступ к его небу, так что к 15 июня в нем уже при свете дня летали не малозаметные самолеты.

Многие иранские военные объекты, в том числе ядерные, скрыты глубоко под землей. Для их поражения израильтяне применяют специальные противобункерные боеприпасы, по сути — тонкие, длинные и тяжелые бомбы, проникающие в грунт на десятки метров. Как сообщает The Wall Street Journal, с их помощью уже удалось обрушить своды рукотворных пещер, где спрятан другой ядерный центр — имени шахида Ахмади Рошана в Нетензе. Но он производил только низкообогащенный уран, непригодный для оружия.

close Пораженный ядерный центр в Нетензе Maxar Technologies/via Reuters

Однако обогатительный завод в Фордо не по зубам даже лучшим израильским противобункерным бомбам. Он производит высокообогащеный уран, и потому сразу строился в расчете на американскую или израильскую атаку. Потолок его зала с центрифугами состоит из сотни метров горной породы, усиленной специальным укрепленным бетоном.

Пока зал с центрифугами в Фордо цел и функционирует, ни о какой победе в войне Израиль заявить не сможет. Способов уничтожить этот завод существует несколько.

Грубая сила

Армии разных стран часто подходят к проблемам прямолинейно: не хватило сил — пошлите еще большую силу, не пробила бомба — возьмите бомбу побольше. Нередко такой подход выливается в попытки пробить бетонную стену лбом, но в случае с бомбардировками может сработать.

close Входы в обогатительный комплекс в Фордо Maxar Technologies/via Reuters

Шансы на успех у этой стратегии имеются, так как появление высокоточных боеприпасов очень сильно сдвинуло баланс между броней и снарядом. Взрыв бомбы способен создать в скале кратер глубиной несколько метров и нарушить прочность окружающих пород. Стоящие на вооружении Израиля противобункерные 2,7-тонные бомбы GBU-72 могут иметь спутниковое и, опционально, лазерное наведение, благодаря чему способны попадать в круг диаметром пару метров. Этого достаточно, чтобы попасть в кратер от предыдущего разрыва, углубляя и расширяя его.

Как ранее предполагала «Газета.Ru», используя десятки таких бомб, в теории можно пробить в скале «колодец» до зала с центрифугами, уничтожив его. Главная проблема заключается в том, что этот метод ранее никогда не применялся в подобных масштабах. Так, украинские военные сообщали, что весной 2022 года ВС России поразила таким образом заглубленный командный пункт ПВО на Харьковщине, используя для этого множество непротивобункерных крылатых ракет.

Однако можно ли по такой же технологии уничтожить заглубленный на 100 метров зал — неясно: нужно знать особенности системы наведения бомб, геологическое строение горы и, главным образом, иметь идеально точные трехмерные карты расположения объекта в ее недрах.

До какой-то степени неточности можно скомпенсировать за счет количества бомб, но для того, чтобы срыть гору целиком, потребуются их многие тысячи. Едва ли столько наберется в израильском арсенале.

Расклад сильно поменяется, если к ударам по Ирану присоединятся США. Утром 16 июня сервисы, отслеживающие авиаперелеты, зафиксировали 28 американских самолетов-заправщиков, взлетевших из США и направляющихся через Атлантику в Европу. Это очень крупные силы, достаточные для поддержки наступления целой воздушной армии США.

Важным отличием ВВС США от израильских является наличие у них стратегических бомбардировщиков B-2, способных взять на борт по две бомбы GBU-57. Это боеприпас весом 13 тонн , специально разработанный для поражения иранских ядерных объектов, способный пробивать 60 метров грунта и 20 — усиленного железобетона (возможно — больше, точные значения засекречены). Это как минимум вдвое больше, чем глубина проникновения имеющихся у Израиля бомб.

close Инертная GBU-57, поразившая тоннель на испытаниях Robert L. Hastie, Ph.D., Defense Threat Reduction Agency

Однако нельзя исключать, что даже GBU-57 при массированном применении не пробьют защиту центрифуг. В этом случае, а так же если расчеты покажут бесполезность бомбардировок, Израилю придется прибегать к другим методам.

Отважный рейд

В апреле 2025 года в западной прессе появились слухи, будто Израиль готовил крупный рейд спецназа на иранские ядерные объекты. Он должен был быть похож на операцию, проведенную Израилем в сентябре 2024 года, когда вертолетный десант под прикрытием истребителей-бомбардировщиков высадился у секретного оружейного завода «Хезболлы» в Сирии, взял его штурмом и уничтожил.

close Предполагаемое внутреннее устройство обогатительного комплекса в Фордо The Intel Lab

Тогда, в апреле, многие военные аналитики отнеслись к этой публикации со скепсисом: вертолетный десант на хорошо укрепленные позиции, прикрытые средствами ПВО, выглядит как групповое самоубийство с лишними и сложными шагами перед ним.

Однако теперь, когда стало ясно, что Израиль проводит не короткий рейд, а ведет полноценную войну, в которой достиг полного господства в воздухе, идея перестала выглядеть, как бред.

Напротив, есть несколько факторов, которые операции благоприятствуют.

close Открытая местность вокруг обогатительного центра, на которой войска уязвимы для удара с воздуха Google Maps

Сама гора, в которой расположен обогатительный комплекс, и местность на десятки километров вокруг выглядят, как классический иранский полупустынный пейзаж. На ней нет естественных укрытий, кроме редкой травы и небольших скал, и потому даже если на защиту центра Фордо Иран выделит целую пехотную дивизию, это не поможет. На такой местности ее очень быстро уничтожат с воздуха — окопы и открыто расположенные войска уязвимы для кассетных, зажигательных и термобарических бомб, а блиндажи и ДОТы — для обычных управляемых боеприпасов.

close Израильские коммандос внутри сирийского подземного оружейного завода Israel Defense Forces

Поэтому шансы встретить крупные силы в центре Фордо у Израиля невелики. Скорее всего, его прикрывает военизированная охрана с сотрудниками спецслужб, в крайнем случае — одно из спецподразделений КСИР (Корпус стражей Исламской революции — элитные подразделения вооруженных сил страны). Атака на такую цель силами спецназа уже вполне возможна. Исходя из опыта аналогичных операций и имеющихся в открытой литературе планов, можно предположить, что выглядела бы она примерно так.

«Для начала ВВС Израиля провели бы изоляцию поля боя. Для этого с помощью управляемых бомб они бы уничтожили все дорожные мосты в радиусе нескольких десятков километров — особенно через реку Руде-Шур на шоссе Тегеран — Кум, чтобы из столицы нельзя было быстро перебросить подкрепление», — объяснил «Газете.Ru» полковник Михаил Ходаренок, служивший ранее в Войсках ПВО ВС СССР и Генштабе ВС РФ.

Одновременно с этим окрестности комплекса как минимум несколько часов патрулировали бы самолеты и БПЛА, нанося удары управляемыми бомбами по любым постройкам, где хотя бы в теории могут прятаться вражеские силы. С учетом того, что во внутренние отсеки самолета F-35 помещаются восемь планирующих бомб SDB или Spice, а на бомбардировщик F-15I — 20, средств для этого точно хватит.

После этого израильский спецназ или воздушно-десантные части должны были бы погрузиться на вертолеты, базирующиеся на территории Ирака. Ирак официально осудил атаку Израиля на Иран и вряд ли собирается ему помогать, но его контроль над Курдистаном на севере страны во многом носит условный характер. Никакой конкретной информации об израильских базах на территории Ирака нет, но на одном из опубликованных видео видно, как боец в шлеме с тепловизором запускает FPV-дрон или противотанковую ракету, предположительно, по иранскому ПВО на западе страны в первые часы войны. В теории это могла быть завербованная агентура, но агентуре обычно не нужны ни шлемы, ни тепловизоры.

Отдельно стоит проблема дальности израильских вертолетов. Номинальный боевой радиус средних транспортных вертолетов UH-60, стоящих на вооружении Израиля, превышает 500 км, чего хватает для миссии впритык. Однако тяжелые CH-53, способные взять на борт сразу 40-50 бойцов или автомобиль, имеют радиус меньший. Решить эту проблему можно за счет дополнительных топливных баков, — вертолеты в случае острой необходимости могут взлетать с перегрузом, разгоняясь по-самолетному и лишаясь возможности зависать до выработки топлива. Альтернативный вариант — завербованные агенты могут украсть или купить автоцистерны с керосином, подогнав их в нужное место.

Дополнительным средством высадки могут служить планеры, буксируемые самолетами с баз в Израиле. С учетом того, что посадка в горах, особенно ночью, чрезвычайно опасна, они подходят скорее для не хрупких грузов (вроде взрывчатки), а управление может быть доверено автопилоту.

«Непосредственно перед высадкой по территории базы, согласно канонам десантных операций, целесообразно нанести массированный бомбовый удар, чтобы исключить любое сопротивление — даже если расположенная в укрытиях живая сила не будет уничтожена, она длительное время не сможет вести бой из-за контузии и подавленного морально-психологического состояния», — сказал Ходаренок.

Наконец, выйдя из вертолетов, часть бойцов заняла бы окружающие высоты, сформировав внешний периметр обороны, а оставшиеся — направились бы на штурм ядерного центра. Если бы не прикрытие с воздуха, то именно на этой стадии Иран мог бы уничтожить спецназ обычными войсками и артиллерией, — но дежурящие в небе дроны и самолеты не дадут ей даже развернуться. Вертолеты же на время штурма разумно перепарковать на случай, если отчаявшиеся защитники решатся издалека запустить оперативно-тактические ракеты по собственному объекту.

close Планирующая бомба Spice Diehl Stiftung & Co. KG

Бой внутри должен быть похож на классическую зачистку укреплений: за каждый поворот кидается граната, в каждый тоннель направляется выстрел из гранатомета, при необходимости используется газ. В ходе войны в Газе армия Израиля неоднократно применяла для разведки и разминирования тоннелей колесные (или гусеничные) дроны, и для ядерного центра они тоже подойдут.

Оказавшись же в зале с центрифугами, поступить можно будет по своему вкусу: либо уничтожить каждую из них вручную, либо установить внутри крупные заряды взрывчатки для обрушения сводов. После этого останется только собрать раненых, пленных, погрузиться на вертолеты и улететь.

«Подобная операция силами Армии обороны Израиля гипотетически вполне осуществима, особенно в условиях внезапности — победил, значит, удивил. Однако если она и будет проведена, то, скорее всего, на более поздних стадиях войны, когда войска противника будут ослаблены авиаударами еще сильнее. Велика вероятность обнаружения исходных районов для десантирования израильских коммандос, в также обнаружение взлета большого количества машин армейской авиации, что лишит удар фактора внезапности. Так же ВС Ирана, вероятно, пока еще могут помешать непрерывному прикрытию десантников с воздуха, поэтому риск неоправданных потерь для израильской армии пока очень велик», — заключил полковник.

Капитуляция или вечная война

Третий вариант избавиться от обогатительного комплекса — не прямой. Если уничтожить фабрику невозможно ни бомбардировкой, ни в ходе спецоперации, то в любом случае можно не давать ей пользоваться за счет регулярных ударов по входам и вспомогательным постройкам. В то же время, Израиль и так уничтожает военную промышленность Ирана, и если разрушение достигнет определенного порога, атомная сфера, как крайне технологичная, тоже будет парализована.

Этот подход — худший для Израиля, поскольку он означает многомесячную, возможно, вечную войну. Ему необходимо будет регулярно уничтожать любые заводы, косвенно связанные с атомной отраслью или строительством, и пресекать попытки их ремонта. Такая затянувшаяся кампания нанесет колоссальный дипломатический ущерб Израилю и, возможно, оттолкнет главного союзника — президента США Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворца.

close Израильские средства ПРО работают над Тель-Авивом, 13 июня 2025 года Leo Correa/AP

Наконец, никакая бомбардировка не потребуется, если Иран сдастся и демонтирует все центрифуги самостоятельно, допустив на объекты экспертов МАГАТЭ. Пока нет никаких индикаторов того, что это может произойти: даже спустя несколько дней израильских бомбардировок и массовой гибели представителей иранского военно-политического руководства, а так же ученых-ядерщиков, президент Ирана все равно заявляет, что Иран не пытается создать ядерное оружие, но не откажется от права на мирный атом. Это значит, что его позиция не изменилась по сравнению с довоенной.

С другой стороны, сдаться может и сам Израиль.

Если за несколько недель бомбардировок ему не удастся уничтожить ни установки-обогатители, ни ракетные заводы, ни саму иранскую власть, то встанет вопрос о целесообразности продолжения кампании. Война плохо сказывается на израильской экономике и может обострить отношение со всем миром.

Если же она еще и не дает результата — зачем воевать ради вечной войны?