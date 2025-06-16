Израиль атаковал иранские военные базы

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли массированный ракетный удар по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранском городе Зенджане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным местных СМИ, взрывы и дым видны за несколько километров от места происшествия.

В ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль. Израильские системы противовоздушной обороны работали над уничтожением целей, однако все ракеты сбить не удалось. По данным SHOT, на электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Предположительно, туда прилетела иранская ракета. Другая ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что верховного лидера Ирана эвакуировали в бункер после ударов Израиля.