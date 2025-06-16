На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль атаковал иранские военные базы

SHOT: ВВС Израиля атаковали базы КСИР в иранском городе Зенджане
close
Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли массированный ракетный удар по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранском городе Зенджане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным местных СМИ, взрывы и дым видны за несколько километров от места происшествия.

В ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль. Израильские системы противовоздушной обороны работали над уничтожением целей, однако все ракеты сбить не удалось. По данным SHOT, на электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Предположительно, туда прилетела иранская ракета. Другая ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что верховного лидера Ирана эвакуировали в бункер после ударов Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами