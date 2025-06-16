Израильская электростанция загорелась после взрыва

SHOT: на электростанции в израильском городе Хайфа начался пожар после взрыва

На электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Судя по кадрам, туда прилетела иранская ракета», — отмечается в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее в Израиле заявили о полном превосходстве в воздухе над Ираном.