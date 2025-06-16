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СМИ: верховного лидера Ирана эвакуировали в бункер после ударов Израиля

Iran International: верховного лидера Ирана Хаменеи перевезли в бункер
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Reuters

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в бункер в район Лавизан, расположенный к северо-востоку от Тегерана. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на два источника в Исламской Республике.

По их словам, это произошло спустя несколько часов после израильских ударов утром 13 июня. Все члены семьи Хаменеи находятся вместе с ним.

Один из дипломатов утверждает, что лидера Ирана могли устранить в первую же ночь операции, но оставили в живых, чтобы он мог принять решение о свертывании программы по обогащению Ирана.

«С началом израильских авиаударов Хаменеи вновь получил возможность отдать приказ о свертывании программы обогащения, основываясь на реалистичной оценке военных возможностей Израиля», — отмечает телеканал.

Как уточняется, удары Израиля — предупреждение о том, что Хаменеи не будет в безопасности нигде в Иране.

Накануне The Wall Street Journal на фоне обострения на Ближнем Востоке со ссылкой на израильского чиновника написала, что власти Израиля рассматривают любые потенциальные цели для уничтожения ядерной программы Исламской Республики, в том числе Хаменеи. По словам источника газеты, удары Армии обороны страны наносятся не только по ядерной инфраструктуре, но и для подрыва политической и военной устойчивости противника.

Потом Reuters со ссылкой на два американских источника передало, что президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху по этому поводу сказал, что в СМИ было много информации о «разговорах, которых не было», и отказался вдаваться в детали.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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