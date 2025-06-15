СМИ сообщают о ракетных ударах Ирана по городам Израиля

Иран во время нового запуска ракет по Израилю, который происходит сейчас, нанес удары по Тель-Авиву и Хайфе. Об этом сообщает агентство IRNA.

В публикации подчеркивается, что в Хайфе ракета поразила цель, другие подробности не приводятся.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС израильского государства начали наносить серию ударов по целям на западе Ирана, связанным с ракетами земля-земля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее Трамп запретил Израилю устранять верховного лидера Ирана.