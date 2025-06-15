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СМИ: Трамп запретил Израилю ликвидировать верховного лидера Ирана

Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля устранить верховного лидера Ирана
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает Reuters со ссылкой на два американских источника.

Один из них является высокопоставленным чиновником в администрации США. Он заявил, что пока от действий Ирана не пострадали американцы, в Белом доме «даже не говорят о преследовании политического руководства» Исламской Республики.

Накануне The Wall Street Journal на фоне обострения на Ближнем Востоке со ссылкой на израильского чиновника написала, что власти Израиля рассматривают любые потенциальные цели для уничтожения ядерной программы Исламской Республики, в том числе верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам источника газеты, удары Армии обороны страны наносятся не только по ядерной инфраструктуре, но и для подрыва политической и военной устойчивости противника.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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