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Российский военный подбил броневик ВСУ MaxxPro

Боец РФ подбил броневик США MaxxPro на границе с Днепропетровской областью
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US Army

Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro на границе с Днепропетровской областью. Об этом пишет РИА Новости.

Все произошло недалеко от села Петровское в ДНР. Штурмовик Наиль Вяльшин вспомнил, как встретился лицом к лицу с вражеской техникой.

«Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300-400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел», — вспомнил Вяльшин.

По его словам выстрел из гранатомета уничтожил вражескую технику.

14 июня командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказывал, что российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. По его словам, украинские войска были отвлечены, и ВС РФ сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.

Ранее сообщалось, что при освобождении Петровского в ДНР были ликвидированы наемники.

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