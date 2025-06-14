На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский офицер рассказал, как при помощи хитрости ВС РФ зашли в Петровское

ТАСС: офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил Петер.

По его словам, благодаря тактической хитрости, украинские войска были отвлечены, и российские силы сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.

По словам источников в российских силовых структурах, освобождение Петровского в ДНР открывает путь бойцов РФ к главному хабу украинских войск на границе с Днепропетровской областью — селу Новопавловка.

Петровское было освобождено в ходе наступления российских войск 12 июня.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами