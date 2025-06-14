Российский офицер рассказал, как при помощи хитрости ВС РФ зашли в Петровское

ТАСС: офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана

Российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил Петер.

По его словам, благодаря тактической хитрости, украинские войска были отвлечены, и российские силы сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.

По словам источников в российских силовых структурах, освобождение Петровского в ДНР открывает путь бойцов РФ к главному хабу украинских войск на границе с Днепропетровской областью — селу Новопавловка.

Петровское было освобождено в ходе наступления российских войск 12 июня.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.