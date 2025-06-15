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Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам»

Алаудинов: в Серебрянском лесничестве оборона ВСУ «рвется по швам»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Оборона подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве в ЛНР «рвется по швам». Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Наши подразделения в Серебрянском лесничестве есть. Там есть один отряд спецназа «Ахмат», который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника», — рассказал он.

Российские войска постепенно продвигаются вперед, прорывая оборону Вооруженный сил Украины (ВСУ). Противник теряет технику и живую силу.

Алаудинов также сообщал, что российские войска почти полностью взяли Часов Яр. Под контролем ВСУ остается лишь один квартал города.

8 июня Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ.

Ранее командир «Ахмата» объяснил, почему ВС РФ отказались от штурма больших городов.

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