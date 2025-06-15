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Военкоры сообщили о комбинированном ударе по Украине

«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по Украине гиперзвуковыми ракетами
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что комбинированный удар наносится гиперзвуковыми снарядами «Кинжал», «Калибр» и «Герань».

По информации «РВ», на момент атаки на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

14 июня Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по пунктам временной дислокации личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников в 148 районах боевых действий. По информации ведомства, в операциях принимали участие расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов и оперативно-тактическая авиация. Также к выполнению задач привлекли ракетные войска и артиллерию.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипаж воздушного судна при выполнении боевой задачи применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в сети появились кадры ракетного удара по авиазаводу «Мотор» в украинском городе Луцке.

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