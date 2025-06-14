Армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА

Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по пунктам временной дислокации личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников в 148 районах боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, в операциях принимали участие расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Также к выполнению задач привлекли ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в заявлении.

Кроме того, в нем приводятся данные о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). За прошедшие сутки средства защиты перехватили и уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM, произведенные в США, и 110 украинских дронов. При этом 63 беспилотника сбили за пределами зоны проведения специальной военной операции.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипаж воздушного судна при выполнении боевой задачи применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в сети появились кадры ракетного удара по авиазаводу «Мотор» в украинском городе Луцке.