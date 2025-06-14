Российский истребитель поразил украинский пункт управления дронами

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цель находилась в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

«Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что заданная цель была уничтожена. Этот факт подтвердили разведчики Вооруженных сил РФ.

8 июня пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы этой же группировки за сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районе 10 населенных пунктов. В том числе позиции украинских войск находились у Часова Яра, Северска, Константиновки, Плещеевки и других населенных пунктов.

В результате ВСУ потеряли более 170 солдат и пять артиллерийских орудий. Также военные группировки «Юг» вывели из строя пять автомобилей украинских формирований, две станции радиоэлектронной борьбы и уничтожили один склад с боеприпасами.

Ранее штурмовик группировки «Юг» сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ.