Минобороны назвало число сбитых за ночь над Россией беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России сбили 52 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня.

Наибольшее количество БПЛА — 41 — уничтожено над территорией Белгородской области. 6 беспилотников военные сбили над Брянской областью, 3 — над Московским регионом и два — над Крымом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в селе Вознесеновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и грудной клетки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.