В Северной Корее умер бригадир верфи, на которой перевернулся эсминец

ЦТАК: бригадир верфи, на которой утонул эсминец, умер при исполнении обязанностей

Начальник бригады судостроительного завода в Северной Корее, на которой перевернулся эсминец, умер при исполнении обязанностей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как мне докладывали, этот товарищ во время борьбы за строительство этого корабля не покидал место работы, несмотря на недомогания, отдал всего себя ради сегодняшнего дня и умер на посту», — заявил Ким Чен Ын на торжественном мероприятии в честь завершения восстановления опрокинувшегося эсминца.

Уточняется, что речь идет о Чо Гым Хёке, начальнике первой бригады цеха по модернизации судов Чхонджинской верфи.

Северокорейским специалистам удалось поднять перевернувшийся эсминец 6 июня.

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. т. Судно получило повреждения, которые, по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца.