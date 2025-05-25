ЦТАК: в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

Из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР) были арестованы три человека. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сообщила Центральной военной комиссии группа по расследованию аварии, у корабля не обнаружили новых повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.

«Юридический орган на основе данных <...> взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака», — сообщает ЦТАК.

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн. Судно получило повреждения, которые, по информации агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сеуле оценили повреждения северокорейского эсминца.