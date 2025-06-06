Специалистам удалось поднять перевернувшийся северокорейский эсминец

Перевернувшийся на церемонии спуска на воду северокорейский эсминец удалось вернуть в вертикальное положение. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на доклад ремонтной группы.

После того как группа специалистов сумела перевернуть боевой корабль обратно, они приступили к следующему этапу восстановительных работ, которые пройдут в сухом доке Раджинского судоремонтного завода в течение 7–10 дней.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что причиной инцидента стала «преступная халатность». Он пообещал, что все ошибки ответственных лиц будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. т. Судно получило повреждения, которые, по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца.