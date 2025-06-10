Один человек погиб в результате удара ВСУ по АЗС в Белгороде

МЧС: один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Белгороде

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по заправке в Белгороде. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали 5 человек. К сожалению, один — погиб», — говорится в сообщении.

На месте работали 50 спасателей и 23 единицы техники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде.

Также беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.

При этом пострадали пятеро человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским.

От детонации загорелся легковой автомобиль, посечены четыре транспортных средства. Повреждено здание.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.