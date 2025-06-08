В белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик

В хуторе Церковный Белгородского района FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. После оказания первой помощи его направят в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Автомобиль получил повреждения.

До этого в поселке Разумное Белгородской области при налете БПЛА пострадал местный житель. Водитель получил осколочное ранение, отмечал Гладков.

Незадолго до этого губернатор сообщил, что ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, при этом пострадали четыре человека. В частности, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.