Пятеро человек пострадали при ударе дронов по парковке в Белгородской области

Дважды беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом пострадали пятеро человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским. Троим оказали помощь на месте, еще двое отправлены в больницу.

От детонации загорелся легковой автомобиль, посечены четыре транспортных средства. Повреждено здание.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара FPV-дрона по микроавтобусу в районе поселка Красный Пахарь пострадали два человека — водитель и пассажир. У мужчин диагностированы баротравмы и множественные осколочные ранения грудной клетки.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.