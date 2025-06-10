Беспилотник ВСУ разгромил автозаправку в Белгороде

Беспилотник ВСУ ударили по автозаправке в Белгороде

Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Сумской улице. Во время атаки беспилотника заправка частично обрушилась.

По предварительным данным пострадали два человека.

До этого дважды беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.

При этом пострадали пятеро человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским. Троим оказали помощь на месте, еще двое отправлены в больницу.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.